بالفيديو.."الطب الوقائي" يوضح الوضع الصحي بعد عودة الحياة إلى طبيعتها

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد استشاري الطب الوقائي علي الحداد أن المرحلة المقبلة ستكون أخف وطأة إذا التزمنا بالإجراءات الصحية مع عودة الحياة إلى طبيعتها.
وقال " الحداد " في مداخلة هاتفية مع " الإخبارية " ، أن العالم كله يترقب إنتاج اللقاح الذي لن يكن قبل نهاية العام الجاري على أقل تقدير ، وحينها سيصبح المرض كالإنفلونزا العادية .
وأضاف أن حدوث موجه ثانية من الوباء أمر غير وارد إذا تعاون الجميع والتزم بإجراءات والوقاية والتباعد الإجتماعي.
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