شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.."الطب الوقائي" يوضح الوضع الصحي بعد عودة الحياة إلى طبيعتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد استشاري الطب الوقائي علي الحداد أن المرحلة المقبلة ستكون أخف وطأة إذا التزمنا بالإجراءات الصحية مع عودة الحياة إلى طبيعتها.

وقال " الحداد " في مداخلة هاتفية مع " الإخبارية " ، أن العالم كله يترقب إنتاج اللقاح الذي لن يكن قبل نهاية العام الجاري على أقل تقدير ، وحينها سيصبح المرض كالإنفلونزا العادية .

وأضاف أن حدوث موجه ثانية من الوباء أمر غير وارد إذا تعاون الجميع والتزم بإجراءات والوقاية والتباعد الإجتماعي.