شكرا لمتابعة خبر عن أمطار ورياح نشطة على بعض المناطق في ثالث أيام العيد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): توقع عبد العزيز الحصيني خبير الأرصاد الجوية وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية ، هطول أمطار متفاوتة اليوم الثلاثاء ثالث أيام عيد الفطر المبارك . توقع عبد العزيز الحصيني خبير الأرصاد الجوية وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية ، هطول أمطار متفاوتة اليوم الثلاثاء ثالث أيام عيد الفطر المبارك . وأكد "الحصيني " أن الأمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات مكة والطائف والباحة وعسير وجازان . Advertisements كما توقع امتداد الأمطار شرق وجنوب غرب القصيم و شرق وجنوب المدينة المنورة وعلى أجزاء من سلطنة عمان واليمن تسبق . ونبه "الحصيني " برياح نشطة مثيرة للغبار بالتزامن مع هطول الأمطار ، مؤكداً على ضرورة الحذر .

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