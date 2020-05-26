شكرا لمتابعة خبر عن 46 % تراجع في التستر التجاري في 90 يوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت احصائيات وزارة التجارة عن تراجع ملحوظ في قضايا التستر التجاري بالمملكة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 46 % . كشفت احصائيات وزارة التجارة عن تراجع ملحوظ في قضايا التستر التجاري بالمملكة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 46 % . وأسفرت الحملات الرقابية للوزارة عن ضبط 320 قضية مقارنةً بـ 603 قضية خلال نفس الفترة من العام الماضي 2019. وأكد مصدر مسؤول بالوزارة أن عدد قضايا التستر التجاري بات لا يتجاوز 3 قضايا في اليوم فقط ، مشيراً إلى تخوف المخالفين من ارتكابها في ظل تشدد الرقابة على الأسواق فضلاً عن العقوبة واجبة النفاذ لمرتكبي التستر التجاري والتي تصل إلى غرامة مليون ريال للمخالف الواحد والسجن عامين فضلاً عن التشهير في صحيفة محلية .

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