حملة حج مجانية لمحاربي الصفوف الأولى ضد كورونا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تعتزم وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل ، تكريم العاملين بالقطاعين الصحي والأمني ولجان التنمية الإجتماعية ومراكز الأحياء وجميع الكوادر المحاربة بالصفوف الأولى ضد جائحة كورنا . تعتزم وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل ، تكريم العاملين بالقطاعين الصحي والأمني ولجان التنمية الإجتماعية ومراكز الأحياء وجميع الكوادر المحاربة بالصفوف الأولى ضد جائحة كورنا . وأعلن عبد الرحمن الحقباني رئيس مجلس إدارة "المجلس التنسيقي عن "حملة حج مجانية " لهؤلاء المتميزين نظراً لجهودهم الإستثنائية خلال فترة منع التجول وذروة انتشار المرض . ويأتي ذلك ضمن مبادرة "نثمن جهودكم " بالتضامن مع مبادرة "براً بمكة " والمبادرات الأخرى التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية تقديراً للدور الهام للقطاع الصحي والأمني والخيري . وتم تقديم هدايا تذكارية وعينية لبعض هذه النماذج كمنسوبي شعبة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة ، وذوي الفقيد الراحل خالد الحسيني الممارس الصحي بمستشفى الملك عبد العزيز إثر إصابته بالفيروس ونماذج أخرى ممكن قدموا تضحياتهم للمملكة .

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