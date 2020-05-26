شكرا لمتابعة خبر عن عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تواصل تقديم خدماتها للاجئين السوريين في مخيم الزعتري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي (صدى):

واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن تقديم خدماتها لقاطني المخيم.

وراجع العيادات يوم أمس 279 مريضًا، حيث استقبلت عيادة الباطنية 14 حالة، وعيادات الطب العام 84 مريضًا، كما استقبلت عيادة الأطفال 53 طفلا وتمت معاينتهم وصرف الدواء اللازم لهم، فيما راجع قسم الطوارئ 29 مريضا، وقسم عيادة الأسنان 8 حالات.

كما استقبلت العيادة النسوية 49 امرأة تمت معاينتهن وفحصهن وصرف الأدوية اللازمة لهن، وراجع عيادة الأذن والأنف 8 مرضى ممن يعانون من التهابات في الجيوب والبلعوم واللوزات والأذن الوسطى، كما تم عمل تحليل ل 21 مراجعًا بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وتم إجراء صور أشعة ل11 مريضا، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 198وصفة طبية.