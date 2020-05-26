عاجل : الصحة السعودية تزف بشرى سارة بشأن عودة الحياة إلى طبيعتها وانتهاء كورونا

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عدن - ياسمين التهامي - قال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي، أن بلاده تستعد تدريجيا للعودةإلى الحياة الطبيعية مع تراجع تفشي وباء كورونا المستجد.

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وقال العبدالعالي، في مؤتمره الصحفي اليوم، الثلاثاء، "نحن أمام مرحلة العودة للحياة الطبيعية مع التزام التباعد"، مشيراً إلى أن الجائحة مستمرة والفيروس موجود، إلا أن طرق السيطرة عليه أصبحت متوفرة، مشدداً على أهمية الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وكشف المتحدث عن تسجيل وزارته 1931 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في المملكة إلى 76,726، فيما وصل عدد المتعافين إلى 48,450، نسبة وصلت إلى 63%. كما تم تسجيل 12 حالة وفاة جديدة ليرتفع اجمالي الوفيات بالمملكة إلى 411 حالة.

وكانت الحكومة السعودية قد وافقت على تغيير أوقات منع التجول الجزئي وعودة بعض النشاطات، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وشملت الإجراءات رفع تعليق الحضور للعمل في الوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، والعودة لممارسة أنشطتها المكتبية وفق الضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة.

وكذلك سيتم رفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة التي تحددها الهيئة العامة للطيران المدني بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الأخرى ذات العلاقة.

إضافة إلى رفع تعليق السفر بين المناطق بوسائل المواصلات المختلفة، مع التزام الجهات المختصة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة.