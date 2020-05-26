وزارة الصحة: تسجيل 1931 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 411

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء عن تسجيل 1931 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 76726، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 2782، ما يرفع الإجمالي إلى 48450.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى411 حالة، بعد تسجيل 12 حالة.