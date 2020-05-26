عبر ثلاث مراحل ..تعرف على تفاصيل إجراءات تغيير أوقات السماح بالتجول بالمملكة

نشرت وزارة الداخلية تفاصيل إجراءات تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة.

وقالت الوزارة عبر تويتر، إن المرحلة الأولى ستكون خلال الفترة من 5 وحتى 7 شوال 1441هـ، فيما عدا مدينة مكة، وسيتم خلالها تغيير أوقات السماح بالتجول لتصبح من الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة الثالثة مساءً.

وذكرت الوزارة أنه سيتم السماح بالتنقل بين المناطق والمدن في المملكة بالسيارة أثناء فترة عدم منع التجول.

وأوضحت الوزارة أنه إضافة إلى استمرار عمل الأنشطة المستثناة في القرارات السابقة، يتم السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها في فترة السماح، وذلك في مجالات محلات تجارة الجملة والتجزئة، والمراكز التجارية (المولات).

وأكدت الوزارة على استمرار منع كل الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي بما في ذلك صالونات التجميل، والمراكز الترفيهية، وصالونات الحلاقة، ودور السينما، والنوادي الرياضية والصحية.

ووفق وزارة الداخلية، فإن المرحلة الثانية ستكون خلال الفترة من 8 وحتى 28 شوال.

وسيتم خلال تلك المرحلة تغيير أوقات منع التجول في جميع مناطق ومدن المملكة فيما مدينة مكة، لتصبح من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثامنة مساءً.

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وتتضمن المرحلة الثانية استمرار عمل جميع الأنشطة المستثناة بقرارات سابقة، والسماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد ماعدا المساجد في مدينة مكة.

وتتضمن أيضًا استمرار إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المسجد الحرام وفق الإجراءات الصحية والاحترازية المعمول بها حاليًا، إضافة إلى استمرار عمل الأنشطة المستثناة في القرارات السابقة يتم السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها في فترة السماح في مجالات محلات التجارة والتجزئة, والمراكز التجارية (المولات).

كما تتضمن تلك المرحلة رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص والعودة لممارسة أنشطتها المكتبية وفق الضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة.

ووفق وزارة الداخلية سيتم رفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة التي تحددها الهيئة العامة للطيران المدني بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة.

وتشمل أيضًا رفع تعليق السفر بين المناطق بوسائل المواصلات المختلفة.

يأتي ذلك بينما يستمر تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي على في الأماكن العامة في جميع الأوقات ومنع التجمعات للأغراض الاجتماعية لأكثر من 50 شخصًا.

وبينما يستمر منع الأنشطة التي لا تحقق التباعد الاجتماعي بما في ذلك صالونات التجميل والمراكز الترفيهية، وصالونات الحلاقة، ودور السينما، والنوادي الرياضية والصحية.

وذكرت وزارة الداخلية أن المرحلة الثالثة ستكون في 29 شوال، ويتم فيها العودة للأوضاع الطبيعية في جميع مناطق ومدن المملكة في ما عدا مدينة مكة المكرمة، مع الالتزام التامّ بالتعليمات الصحة والوقائية والتباعد الاجتماعي والحرص على المحافظة على جميع الفئات بخاصة كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة والأمراض التنفسية.