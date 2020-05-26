للوقاية من كورونا.. حفل معايدة استثنائي «عن بعد» لأهالي حي العمارية

لأول مرة على مستوى الأحياء، أقام أهالي حي العمارية بجدة حفل معايدة استثنائي «عن بعد»، وذلك تماشيًا مع قرارات الدولة وحفاظًا على السلامة العامة بسبب جائحة كورونا.

ونبعت فكرة الحفل جراء الرغبة الشديدة لأهالي الحي الذين فكروا في ايجاد طريقة للمعايدة، بما يضمن سلامتهم ويحقق التباعد الاجتماعي فكان استخدام التقنية الحديثة التي جعلتهم يعيشون فرحة العيد.

وانطلق الحفل بعد صلاة العيد مباشرة، ولمدة ساعة كاملة شارك فيه أكثر من 250 شخصًا من الأطفال والرجال والنساء، وشهد الحفل العديد من الفقرات المتنوعة وترديد تكبيرات العيد، وغناء موالات حجازية.. وغيرها.

كما تضمّن مشاركات من كبار وأعيان الحي والأطفال، كما جرى التواصل مع بعض شباب الحي المقيمين خارج السعودية، لتبادل التهاني والتبريكات، وإعادة ذكرياتهم الجميلة.

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الجدير بالذكر أن حفل معايدة حي العمارية يقام هذا العام في نسخته السادسة، بعد سلسلة نجاحات من إقامة احتفالات العيد، التي أسهمت بشكل كبير في تقارب الأسر داخل الحي.

وهذا العام الاستثنائي لم يحرم الأطفال من هداياهم؛ حيث جرى توزيع الهدايا والألعاب على 320 طفل من أبناء الحي في اليوم التاسع والعشرين من رمضان، قبل بدء الحظر الكلي امتثالاً للإجراءات النظامية.

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