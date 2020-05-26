بالصور.. انتشال طفل سقط في خزان مياه بحي الثعالبة

توفي بعد نقله للمستشفى في حالة حرجة
انتشلت فرق الإنقاذ المائي بالإدارة العامة الدفاع المدني بمحافظة جدة، جثة طفل سقط بخزان مياه بمنزل بحي الثعالبة جنوب المحافظة.
جاء ذلك حسبما صرح المتحدث الإعلاميّ للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد «محمد بن عثمان القرني».
وأوضح «القرني» أن عمليات ٩١١ تَلَقّت بلاغًا عند الساعة (02:37) اليوم الثلاثاء، يفيد بسقوط طفل بخزان مياه بمنزله.
وأضاف القرني أنه على الفور، جرى تحريك فرق الإنقاذ والإنقاذ المائي والمعدات المساندة.
وتابع أنه بوصول الفِرَق للموقع، اتضح أن الحالة عبارة عن سقوط طفل يبلغ من العمر ٣ سنوات سعودي الجنسية بخزان مياه تبلغ ابعاده ٤*٤م وبعمق ٣ م تقريبًا وله غطاء حديدي غير مؤصد يقع في ممر المنزل.
وذكر القرني أنه تم انتشال الطفل من قبل فرق الإنقاذ المائي وكانت حالته حرجه وتم نقله على الفور عن طريق الهلال الأحمر ليتوفى لاحقًا عند وصوله المستشفى.
وأهاب القرني بضرورة توفير جميع وسائل السلامة بالمنزل والتأكد من إزالة كل مسببات الخطورة وعدم ترك الأطفال بمفردهم بدون رقابة.
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