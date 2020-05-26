مدني جازان يحذر من مخاطر تقلبات مناخية مصاحبة للأمطار

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات والمتغيرات الجوية التي تمر بها المنطقة خلال هذه الأيام.

جاء ذلك حسبما أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، وفقًا للتنبيهات الوردة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وأوضح العقيد الغامدي أن هذه التنبيهات تشير إلى هطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة وتستمر حتى مساء اليوم الثلاثاء.

وحذر أيضًا من التأثيرات المصاحبة لتك الحالة الجوية، والتي من بينها نشاط الرياح السطحية وأتربة مثارة وتساقط للبرد وجريان للسيول وشبه وتدني في مدى الرؤية.‏‎

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وأهاب العقيد الغامدي بالجميع إلى الالتزام بتعليمات السلامة، وذلك بالابتعاد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي يمكن أن تتعرض لمياه الأمطار تفاديًا للصعق الكهربائي وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية والحذر والانتباه أثناء قيادة المركبات في الطرقات وقت الأمطار .

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