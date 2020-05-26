خلال شهر.. 4 ملايين مستفيد من مبادرة «الدعم التنموي» لمتضرري «كورونا»

شارك أكثر من 30 ألف متطوع في الأعمال الميدانية التي قدمتها لجنة منطقة الرياض المنفذة لمبادرة «الدعم التنموي لمواجهة أزمة كورونا».

واستهدفت خلال الشهر الأول لها أكثر من أربعة ملايين مستفيد من الأسر والجاليات المتضررة من تداعيات تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا الجديد في منطقة الرياض ومحافظاتها؛ حيث تجاوز إجمالي الدعم أكثر من 116 مليون ريال.

كما اشتملت المبادرة التي شارك فيها 123 جمعية و27 شركة على تقديم المساعدات الطبية لأكثر من مليون مستفيد والتوعية والتدريب لما يقارب من مليوني مستفيد بينما تجاوزت المبالغ المدفوعة للمساعدات النقدية وبطاقات التسوق وسداد الفواتير 17 مليون ريال.

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قامت بتوزيع 15 ألف وجبة غذائية وسلة تموينية و105 أطنان من التمور على المستفيدين والمساعدة في شراء منزلين وإكمال بناء منزل وصيانة بعض المنازل الأخرى.

يذكر أن لجنة منطقة الرياض التي يرأسها مدير عامّ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور يوسف بن مسفر السيالي ومساعده علي القباني تضم مجموعة من الأعضاء الممثلين لإمارة المنطقة ومركز التنمية الاجتماعية ومجلس الجمعيات الأهلية وجمعية مكارم وجمعية البر بشمال الرياض وجمعية عناية وجمعية الإمام بالدرعية.

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