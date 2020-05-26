بحضور أولياء الأمور.. حفل مُعايدة عن بعد للمراحل السنية بجمعية الكشافة

المشاركون وجهوا التهنئة للقيادة والأمن وأبطال الصحة..
أقامت جمعية الكشافة العربية السعودية، يوم أمس حفلًا عن بُعد للمراحل السنية (البراعم، الأشبال، الفتيان، الكشاف المتقدم، الجوالة) بمناسبة عيد الفطر المبارك، شاركهم فيه بعض القيادات الكشفية ورواد الكشافة وأولياء الأمور، من مختلف مناطق ومحافظات المملكة.
وقدم المُشاركون في الاحتفاء التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بتلك المناسبة ، كما قدموا التهنئة لأبطالنا في الحد الجنوبي، ورجال أمننا البواسل وأبطال الصحة.
وتضمّن الاحتفاء استعراضًا لأبرز مظاهر العيد في مناطق ومحافظات المملكة، كما شاركت الزهرات بأناشيد بالمناسبة، وبعض القصائد الوطنية، وقدمت خلاله الأناشيد والأهازيج الكشفية المناسبة.كلمات مفتاحية (الكشافة العربية السعودية، المراحل السنية, أولياء الأمور)
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