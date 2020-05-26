ثالث أيام العيد.. «الحصيني»: أمطار وحبات برد على مناطق عدة بالمملكة

توقّع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني هطول أمطار متفاوتة الشدة اليوم الثلاثاء في ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

وذكر «الحصيني» -عبر حسابه بموقع «تويتر»- أن هناك أمطارًا متفاوتة من خفيفة لمتوسطة وحبات برد متوقع نزولها على أجزاء من مرتفعات مكة والطائف والباحة وعسير وجازان.

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كما توقع امتداد الأمطار شرق وجنوب غرب القصيم و شرق وجنوب المدينة المنورة وعلى أجزاء من سلطنة عمان واليمن تسبق برياح نشطة مثيرة للغبار.

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