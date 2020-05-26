متفاوتة من خفيفة لمتوسطة وتمتدّ إلى القصيم والمدينة..
توقّع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني هطول أمطار متفاوتة الشدة اليوم الثلاثاء في ثالث أيام عيد الفطر المبارك.
وذكر «الحصيني» -عبر حسابه بموقع «تويتر»- أن هناك أمطارًا متفاوتة من خفيفة لمتوسطة وحبات برد متوقع نزولها على أجزاء من مرتفعات مكة والطائف والباحة وعسير وجازان.
كما توقع امتداد الأمطار شرق وجنوب غرب القصيم و شرق وجنوب المدينة المنورة وعلى أجزاء من سلطنة عمان واليمن تسبق برياح نشطة مثيرة للغبار.
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كانت هذه تفاصيل خبر ثالث أيام العيد.. «الحصيني»: أمطار وحبات برد على مناطق عدة بالمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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