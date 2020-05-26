بالصور.. فريق سواعد الخير التطوعي يُعايد نُزلاء المحجر الصحي

قدم فريق سواعد الخير التطوعي التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالخماسين في محافظة وادي الدواسر، يوم أمس هدايا المعايدة على نزلاء المحجر الصحي من مصابي كورونا المستجد بالمحافظة، وذلك ضمن مبادرة هدية العيد التي يقوم بها الفريق لمعايدة رجال الأمن وأبطال الصحة والمرضى.

من جهة أخرى، يواصل الفريق بالتعاون مع مستشفى المحافظة تقديم خدمة توصيل أدوية مرضى الأمراض المزمنة لمنازلهم دون الحاجة لمراجعة المستشفى، بعد أن يقوم المستفيد من الخدمة بتعبئة نموذج إلكتروني خصصه المستشفى للفئة المستهدفة، ومن ثم يقوم أعضاء الفريق بتوصيل الأدوية إليهم في منازلهم.

وتأتي تلك المبادرات ضمن حرص الفريق على تحقيق أهدافه بتعزيز مفهوم العمل التطوعي في المجتمع، واستثمار أوقات الشباب وقدراتهم بما يعود عليهم بالنفع، وتعزيز انتماء الشباب للوطن.