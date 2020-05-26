تنبيهات من الأرصاد لـ3 مناطق.. و«مدني مكة» يحذر من تقلبات جوية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنّ في مدى الرؤية على عدة محافظات في مناطق المدينة المنورة ونجران وتبوك.

وفى المدينة المنورة نبّهت الهيئة لرياح نشطة وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في نشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.

وبينت أن الحالة الجوية السابقة تشمل محافظات الحناكية- العلا- العيص- المهد- بدر- خيبر- وادي الفرع. مشيرة إلى أنها تستمر حتى التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء.

وفى تبوك نبّهت الهيئة من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدّي إلى تدني مدى الرؤية، وشمل ذلك مدينة تبوك ومحافظة البدع وتيماء مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة من مساءً.

وفى نجران نبّهت الهيئة من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنّ في مدى الرؤية.

وأوضحت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وخباش، ويدمة، وشرورة مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ9مساءً.

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وفي سياق آخر، حذرت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة من التقلبات الجوية المتوقعة اليوم على المنطقة والمهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، مع شبه انعدام في مدى الرؤية على العاصمة المقدسة وعدد من المحافظات.

تشمل المحافظات: الطائف والعرضيات، وأضم، والجموم، والكامل، والموية، وتربة، ورنية، وميسان، وعرفات، ومنى، والطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

ودعا المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تجنبًا للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

وتهيب مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالجميع إلى أهمية توخي الحيطة والحذر، مع الالتزام بشروط السلامة والابتعاد عن مناطق الخطر كالأودية والشعاب وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم متمنين السلامة للجميع.

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