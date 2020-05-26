تطبيق «توكلنا» يوضح شروط تصريح التموين داخل الحي

أوضح تطبيق «توكلنا» أن تصريح تموين داخل الحي يكون أثناء منع التجول الكلي خلال فترة السماح داخل الحي المعلنة من وزارة الداخلية.

وأضاف أنه "يشترط التواجد بمكان السكن عند الطلب، وينتهي التصريح بنهاية فترة السماح وبنطاق لا يتجاوز 3 كلم من السكن بدون حد أسبوعي مع الالتزام بتعليمات وزارة الداخلية".

جاء ذلك ردًّا على استفسار مواطن جاء فيه (هل يحق لرجل الأمن سؤالي عن ما هو سبب خروجي في حال أخذت تصريح تموين داخل الحي.. أو تموين طارئ؟ أم يكتفي فقط برؤية التطبيق؟).

Advertisements

يذكر أن تطبيق «توكلنا» يسمح بتعديل مقر السكن مرة واحدة شهريًّا، حيث لا يسمح بالتعديل إلا بعد مرور شهر كامل من التعديل السابق، مع ملاحظة الوجود بالسكن عند التغيير.

اقرأ أيضًا:

تطبيق «توكلنا»: حالة مشروطة لخروج الأطفال بدون تصريح