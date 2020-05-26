بالصور.. «الكشافة» تحتفي بعيد الفطر عن بُعد بمشاركة شخصيات عربية وعالمية

نائب رئيس الجمعية قدّم التهنئة للقيادة والشعب..
احتفت جمعية الكشافة العربية السعودية، عن بُعد بعيد الفطر المبارك، وذلك بمشاركة عديد من الشخصيات الكشفية العالمية والعربية.
ورفع نائب رئيس الجمعية الدكتور «عبدالله الفهد» خلال كلمته التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبدالعزيز آل سعود»، وصاحب السمو الملكي الأمير «محمد بن سلمان بن عبدالعزيز» ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك.
كما قدم التهنئة لكل أفراد الشعب السعودي ولمجلس إدارة الجمعية، وألقى الأمين العامّ للجمعية الدكتور صالح الحربي كلمة شكر فيها أعضاء الأمانة العامة بالجمعية، وأعضاء الفرق التطوعية بالمملكة على ما قدموه من جهود تطوعية، وتفاني وبذل في العطاء منذ بدء جائحة (COVID-19).
وشارك في الاحتفاء الأمين العامّ للمنظمة الكشفية العالمية «أحمد الهنداوي»، والأمين العامّ للمنظمة الكشفية العربية «عمرو حمدي»، الذين رفعوا التهاني للأسرة الحاكمة، ولأبطال الصحة وللكشافة السعودية.
وتضمنت الفعالية الذي شارك فيها عديد من القادة والرواد الكشفيين والقائدات والمرشدات استعراض لأبرز مظاهر العيد في مناطق ومحافظات المملكة، كما شاركت الزهرات بأناشيد بالمناسبة، وكذا بعض القصائد الوطنية.
وكانت الجمعية قد أقامت احتفاءً آخر تم تخصيصه للمراحل العمرية (البراعم، الأشبال، الفتيان، الكشاف المتقدم، الجوالة)، تبادلوا فيه التهاني وقدمت خلاله الأناشيد والأهازيج الكشفية المناسبة.
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