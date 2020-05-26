بالصور.. «الخدمات الطبية» بوزارة الداخلية تعايد المرضى في مستشفى قوى الأمن

قام مدير عامّ الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية المشرف على مستشفى قوى الأمن اللواء سليمان بن عبدالرحمن الداود، بزيارة المرضى المنومين في مستشفى قوى الأمن بالرياض وتهنئتهم بحلول عيد الفطر المبارك.

وقدم اللواء «الداود» أثناء زيارته للمرضى المنومين والتي رافقه خلالها الدكتور عبدالمجيد الشيحة مساعد مدير عامّ مستشفى قوى الأمن بالرياض للشؤون الطبية، بطاقات المعايدة وهدايا على المرضى الذين تطلب وضعهم الصحي بقائهم في المستشفى.

كما استمع خلال زيارته في صباح أول أيام العيد إلى ملاحظات المرضى عن سير العلاج والخدمات التي يقدمها المستشفى، وأعرب عن تمنياته للجميع بالشفاء العاجل.

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وفي ذات السياق، قام مدير عامّ مستشفى قوى الأمن بالدمام العميد طبيب علي الدوسري، ومدير مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة العقيد طبيب محمد الشريف، يرافقهم ممثلون عن إدارة العلاقات العامة، بزيارة المرضى المنومين وتوزيع الهدايا.

من جهتهم، عبَر المرضى عن سعادتهم لهذه اللفتة وأعربوا عن خالص شكرهم وعظيم تقديرهم لإدارة الخدمات الطبية لما تقدمه المستشفيات من رعاية صحية، داعين الله العلي القدير ان يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره.

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