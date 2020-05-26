الخريف يعايد أبطال الأمن والصحة



قام محافظ المزاحمية منصور الخريف، ظهر الثلاثاء، بمعايدة وزيارة النقاط الأمنية ومستشفى المحافظة بمناسبة عيد الفطر المبارك يرافقه مدير شرطة المحافظة العميد محمد العتيبي ومدير المرور العقيد سلطان بن لبده ومدير المستشفى د. عادل بن عميرة وبمشاركة رئيس لجنة التنمية بالمحافظة الدكتور غازي العتيبي وأعضاء لجنة التنمية ولجنة شباب المزاحمية. خلال الجولة قدم الخريف شكره وتقديره لجهود رجال الأمن في الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين وتطبيق أوامر منع التجوال خلال جائحة كورونا . بعد ذلك قام الخريف بزيارة تفقدية لمستشفى المزاحمية العام وكان في استقباله مدير المستشفى الدكتور عادل بن عميرة، والتقى الطاقم الطبي والإداري وشكر أبطال الصحة على جهودهم في مواجهة فيروس كورونا. سائلا الله أن يزيل هذا الوباء عن العالم أجمع، وأن يحفظ بلادنا وقيادتنا الرشيدة ورجال الأمن وجميع العاملين بالقطاع الصحي من كل سوء.

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