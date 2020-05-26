أمانة عسير تهيئ مواقع رجال الأمن بالمظلات



جهزت أمانة منطقة عسير وبلدياتها مواقع رجال الأمن بالمظلات لوقايتهم من حرارة الشمس والأمطار، وذلك في مواقع متفرقة بكافة مدن ومحافظات المنطقة، وتم تركيب المظلات من خلال فرق متخصصة بعدد من نقاط التفتيش الأمنية. جاءت هذه المبادرة التي نفذتها الأمانة بتوجيه من أمير عسير الأمير تركي بن طلال وبإشراف مباشر من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي. أشار أمين عسير إلى أن الأمانة تسعى بكل الطرق لخدمة رجال الأمن تقديرا منها للدور الذي تبذله الأجهزة الأمنية الذين يمضون ساعات طويلة خصوصا في هذه الأيام الحالية التي تتزامن مع فرض منع التجوال ضمن الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19.

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