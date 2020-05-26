الخدمات الطبية بالداخلية تعايد المرضى في مستشفيات قوى الأمن

قام المدير العام للإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، المشرف على مستشفى قوى الأمن اللواء سليمان بن عبدالرحمن الداود، بزيارة المرضى المنومين في مستشفى قوى الأمن بالرياض، وتهنئتهم بحلول عيد الفطر المبارك، وذلك صباح أول أيام العيد. وقدم اللواء الداود خلال زيارته المرضى المنومين، والتي رافقه خلالها الدكتور عبدالمجيد الشيحة مساعد المدير العام لمستشفى قوى الأمن بالرياض للشؤون الطبية، بطاقات المعايدة وهدايا على المرضى الذين تطلب وضعهم الصحي بقاءهم في المستشفى، واستمع إلى ملاحظات المرضى عن سير العلاج والخدمات التي يقدمها المستشفى، وأعرب عن تمنياته للجميع بالشفاء العاجل. وفي السياق ذاته، قام المدير العام لمستشفى قوى الأمن بالدمام العميد طبيب علي الدوسري، ومدير مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة العقيد طبيب محمد الشريف، يرافقهم ممثلون عن إدارة العلاقات العامة، بزيارة المرضى المنومين وتوزيع الهدايا. من جهتهم، عبَّر المرضى عن سعادتهم لهذه اللفتة، وأعربوا عن خالص شكرهم لإدارة الخدمات الطبية، لما تقدمه المستشفيات من رعاية صحية.



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