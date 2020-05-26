صحة المدينة تتعاقد مع 200 ممارس صحي لتشغيل 50 سريرا



وصل إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، أمس، طائرة تقل 200 ممارس صحي، لدعم القطاعات الصحية الحكومية في المنطقة، وذلك في إطار الخطة التوسعية للمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة. تسعى المديرية الصحية من وراء الاستعانة بهذه الكوادر الإضافية لرفع الطاقة السريرية لأقسام العناية المركزية بالمدينة المنورة إلى 50 سريرا إضافية، في إطار جهودها لمواجهة جائحة كورونا ، بينما سيجري توزيع الكوادر الصحية على مستشفيات المنطقة وفقا للاحتياج الفعلي لها وبحسب خطط المديرية التوسعية. قالت مدير الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة في حسابها على "توتير": إن ضمن الخطط التوسعية لصحة المنطقة التعاقد مع أحد المشتغلين في القطاع الصحي الخاص لتشغيل 50 سريرا إضافيا بأقسام العناية المركزة بالمنطقة.

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