السعودية اليوم / الأمن التونسي يوقف 49 مهاجرًا غير شرعي



تونس 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واس

أوقف الأمن التونسي 49 مهاجرًا غير شرعي حاولوا اجتياز الحدود البحرية انطلاقًا من سواحل محافظتي صفاقس ونابل نحو الأراضي الأوروبية.

وأفاد الناطق الرسمي باسم الحرس التونسي اليوم أن إيقاف المجموعة المهاجرة جرت خلال عدة عمليات متفرقة، وأن بعضهم كان على متن مركبين بحريين وهم بشواطئ تلك المحافظتين يستعدون للإبحار إلى الجهة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط، مضيفًا أنه تم خلال العمليات ضبط مركبين بحريين ومبالغ مالية من العملة الأجنبية.

وكانت وحدات من الأمن التونسي، قد أوقفت قبل يومين 108 مهاجرين غير شرعيين وهم يستعدون لاجتياز الحدود البحرية التونسية بطريقة غير نظامية باتجاه الأراضي الأوروبية.

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15:44ت م

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