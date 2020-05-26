تعرف على أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 26 مايو 2020

تراجعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء، بعد موجة ارتفاعات متتالية في ظل انفتاح شهية المستثمر على المعدن الأصفر (الملاذ الآمن) خلال تداعيات جائحة كورونا.



وتراجع سعر الذهب الجرام عيار 24 في المملكة إلى 208.95 ريال (نحو 55.60 دولار) مقابل 209.71 ريال ( نحو 55.80 دولار) منذ مطلع الأسبوع.

وعن سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا فقد تراجع إلى 182.89 ريال (بنحو 48.66 دولار)، مقابل 183.49 ريال نحو (48.95 دولار).

بينما سجل سعر الذهب عيار 22 سعر 191.91 ريال (51.06 دولار)، وعيار 18 سجل 156.79 ريال (41.72 دولار)، وعيار 14 وصل إلى 122.29 ريال (32.54 دولار).

عالميا استقر الذهب دون تغير يذكر اليوم الثلاثاء حيث أبطلت التوترات الأمريكية الصينية المحتدمة أثر الضغوط الناجمة عن تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا والمكاسب في أسواق الأسهم.

وبحلول الساعة 0738 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مستقرا عند 1728.71 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5 بالمئة إلى 1727.30 دولار.

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وقالت وارين باترسون المحلل في آي.إن.جي "عامل الدعم الرئيسي لسوق (الذهب) هو تصاعد التوترات بين الصين والولايات المتحدة، وإذا رأينا مزيدا من التصعيد، فسنرى مزيدا من الارتفاع في الذهب."

وقال روبرت أوبرايان مستشار البيت الأبيض للأمن القومي يوم الأحد إن التشريع المقترح قد يفضي إلى فرض عقوبات أمريكية على هونج كونج والصين، ويهدد وضع المدينة كمركز مالي.

وعن سعر أوقية الذهب في السوق السعودية، فبلغت 6501.32 ريال بنحو (1729.87 دولار)، وسعر كيلو جرام الذهب سجل 209013.22 ريال بنحو (55614.09 دولار).

وتوقع بنك سيتي ريسيرش أن ترتفع أسعار الذهب على المدى المتوسط وقد تتجاوز 2000 دولار للأوقية (الأونصة) في عام 2021، بدعم من خفض البنوك المركزية أسعار الفائدة والتوقعات الضبابية للاقتصاد الكلي الطلب على الملاذ الآمن.

وأكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، الأحد، متانة اقتصاد بلاده وقدرته على التعامل مع أزمة فيروس كورونا وتخطيها رغم الحاجة الملحة لخفض النفقات.

وقال الجدعان في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية إن "الاقتصاد السعودي قادر على استيعاب تراجع الإيرادات والعجز في الميزانية" .

كما أكد قدرة الاقتصاد السعودي على التعامل بمرونة واحترافية مع تداعيات أزمة «كورونا» الراهنة.