شكرا لقرائتكم خبر عن وفرة واستقرار في السلع الغذائية بجازان خلال فترة المنع الكلي والان نبدء بالتفاصيل

وفرت متاجر وأسواق المواد الغذائية بمنطقة جازان جميع أنواع السلع الغذائية والاستهلاكية خلال فترة الحضر الكامل الحالية، وسط إجراءات احترازية ووقائية من حيث التباعد الاجتماعي وتعقيم وتطهير عربات التسوق. ويقوم فرع وزارة التجارة بالمنطقة بجولات رقابية يومية على جميع الأنشطة والسلع الغذائية والاستهلاكية في مراكز البيع والمستودعات للتأكد من وفرة المخزون و توفر السلع التموينية داخل المراكز التي داخل الأحياء وضمان وصولها, بالإضافة إلى مراقبة الأسعار وضمان صلاحية المنتجات وعدم وجود غش تجاري بها، إضافة لإتاحة الوزارة الرقم 1900 للإبلاغ عن أي مخالفة تجارية على مدار 24 ساعة.

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