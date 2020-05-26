توزيع حالات كورونا الجديدة: 3 مدن تسجل 1282 حالة وتعافي 2782

2020-05-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي عن عدد حالات التعافي التي تم تسجيلها في المملكة خلال الـ24 ساعة الأخيرة والتي بلغت 2782 حالة ليرتفع بذلك إجمالي حالات التعافي إلى 48450 حالة تعافٍ.

ولفت متحدث الصحة إلى أن نسبة التعافي من إجمالي الإصابات 63% تقريبًا، ونسب الوفيات لإجمالي الإصابات 0.53% تقريبًا وتعتبر الأقل في دول العالم.

وبذلك بلغ إجمالي الحالات التراكمي 76726 فيما بلغ إجمالي الحالات النشطة 27865 منها 397 حالة حرجة فيما وصل إجمالي حالات التعافي إلى 48450 حالة ووصل إجمالي حالات الوفاة إلى 411 حالة.

كما كشف العبدالعالي عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم رصدها في المملكة والتي بلغت 1931 حالة.

وجاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي: الرياض 789، جدة 327، الهفوف 166، الدمام143، مكة المكرمة 120، بريدة 97.

كما تم تسجيل حالات أخرى في عدد من مدن المملكة كما في الشكل التالي:

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