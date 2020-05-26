الصحة : تسجيل 1931 حالة كورونا جديدة.. 55 % لغير السعوديين

2020-05-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي عن رصد 1931 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة 55 % منها لغير السعوديين.

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يذكر أن المملكة قد بدأت قبل عدة أيام في تطبيق أسلوب المسح النشط الذي قاد إلى اكتشاف نسبة كبيرة من الأرقام التي يتم الإعلان عنها يوميًا حيث يتم انتقال الفرق الصحية المجهزة والمدربة إلى الأماكن التي يتوقع أن يتواجد بها المصابون بكثافة ليتم عمل فحص كورونا لهم في المنزل.

وقد ساهمت هذه الآلية في اكتشاف ما يزيد على 80 % من الحالات المصابة بفيروس كورونا في السعودية مؤخرًا.

والمعروف أنه طبقًا للتوجيه الملكي الكريم، فقد تقرر أن يتم عمل كافة الفحوصات وكذلك علاج فيروس كورونا بالمجان للمواطنين والمقيمين، وكذلك مخالفي أنظمة الإقامة والعمل في محاولة جادة من الدولة لمواجهة هذا الوباء القاتل.

وعلى المستوى العالمي رصدت السعودية 500 مليون دولار كمساعدات لمواجهة انتشار فيروس كورونا في العالم إضافة إلى ميزانية ضخمة واستثنائية تم تخصيصها لوزارة الصحة لدعم جهود مكافحة كورونا محليًا.



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