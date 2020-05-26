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شكرا لقرائتكم بعد إصابة 36234 ووفاة 3807 .. بوتين: تجاوزنا ذروة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
بعد إصابة 36234 ووفاة 3807 .. بوتين: تجاوزنا ذروة كورونا
تسجيل 173 حالة وفاة و8915 إصابة اليوم
متابعات الخليج 365 - متابعة
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن البلاد تخطت ذروة تفشي فيروس كورونا برأي الاختصاصيين، رغم تسجيل روسيا اليوم 173 حالة وفاة، و8915 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وتحتل روسيا المركز الثالث عالميا بحسب عدد الإصابات بعد كل من الولايات المتحدة والبرازيل حيث تم رصد 36234 حالة مؤكدة توفي منهم 3807 حالات فيما بلغ عدد المتعافين 131,129 ويخضع 227,406 للعلاج في المستشفيات من بينهم 2,300 حالة حرجة.
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