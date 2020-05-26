بعد إصابة 36234 ووفاة 3807 .. بوتين: تجاوزنا ذروة كورونا

2020-05-26

متابعات الخليج 365 - متابعة

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن البلاد تخطت ذروة تفشي فيروس كورونا برأي الاختصاصيين، رغم تسجيل روسيا اليوم 173 حالة وفاة، و8915 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وتحتل روسيا المركز الثالث عالميا بحسب عدد الإصابات بعد كل من الولايات المتحدة والبرازيل حيث تم رصد 36234 حالة مؤكدة توفي منهم 3807 حالات فيما بلغ عدد المتعافين 131,129 ويخضع 227,406 للعلاج في المستشفيات من بينهم 2,300 حالة حرجة.

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