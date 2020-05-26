استشاري لـ”المواطن”: تخفيف الحجر الصحي لا يعني التساهل بالوقاية

2020-05-26

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

دعا استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور محمد محمود، أفراد المجتمع التقيد بكل الإرشادات الصحية المتعلقة بـ كورونا سواء في البيت أو المولات أو السوبر ماركت، مبيناً في تصريحات لـ” متابعات الخليج 365”، أن تخفيف إجراءات الحجر الصحي التي أعلن عنها بالمملكة لا يعني تجاهل الاشتراطات الصحية، إذ إن استمرار ارتداء الكمامة عند الخروج والتباعد الاجتماعي يعزز الجهود المبذولة لتطويق الفيروس.

وأكد ضرورة اتباع التوصيات الوقائية للأطفال والكبار وهي:

* غسل اليدين باستمرار جيداً بالصابون لمدة 20 ثانية قبل لمس العين أو الأنف أو الفم، وبعد العودة من خارج المنزل.

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* توعية الأطفال جيداً بأهمية النظافة، وغسل اليدين بعد لمس الأسطح، وخاصة أثناء الخروج وخلال التواجد في المحال التجارية والحمّامات العامة.

* تنظيف الأسطح باستمرار في البيوت، وخاصة التي يمكن أن يكون قد عطس أحد بالقرب منها.

* على أي شخص مصاب بأعراض البرد أن يعطس أو يسعل في كُم قميصه، وينبغي تدريب الأطفال على العطس والسعال بهذه الطريقة.

* من الأفضل تجنب أماكن الزحام (إن وجد)، والابتعاد عن الأشخاص الذين يعانون من الأنفلونزا الموسمية، وعلى هذه الفئة التزام المنزل.



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