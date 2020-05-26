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محمد بن مسعود - الدمام - 26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441 03:50 PM"الصحة" : تسجيل 1931 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 76726
أعلنت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء الموافق 2020/05/26 م، عن تسجيل 1931 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الاثنين، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 76726 إصابة، منهم 45 % من السعوديين و55% من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 397 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.
وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 2782 حالة، وبلغ اجمالي حالات التعافي 48450 حالة .
وتابع المتحدث: إن عدد الوفيات الجدد بلغ 12 حالة، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 411 متوفىً.
، "الصحة" : تسجيل 1931 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 76726 ،
المصدر : الخليج 365
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