، ظهر الغد.. الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة ،

محمد بن مسعود - الدمام - من الظواهر الفلكية المستخدمة لتحديد القبلة

تشهد ‫مكة المكرمة، يوم غدٍ الأربعاء، تعامد الشمس على الكعبة المشرفة بـالمسجد الحرام، وذلك في تمام الساعة 12:18 ظهراً.

‏وقال حساب إمارةمنطقة المكرمة على تويتر : ظاهرة التعامد تعتبر من الطرق الفلكية التي تستخدم لتحديد اتجاه القبلة.