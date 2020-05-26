- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
تشهد مكة المكرمة، يوم غدٍ الأربعاء، تعامد الشمس على الكعبة المشرفة بـالمسجد الحرام، وذلك في تمام الساعة 12:18 ظهراً.
وقال حساب إمارةمنطقة المكرمة على تويتر : ظاهرة التعامد تعتبر من الطرق الفلكية التي تستخدم لتحديد اتجاه القبلة.
26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441 03:24 PM
من الظواهر الفلكية المستخدمة لتحديد القبلة
تشهد مكة المكرمة، يوم غدٍ الأربعاء، تعامد الشمس على الكعبة المشرفة بـالمسجد الحرام، وذلك في تمام الساعة 12:18 ظهراً.
وقال حساب إمارةمنطقة المكرمة على تويتر : ظاهرة التعامد تعتبر من الطرق الفلكية التي تستخدم لتحديد اتجاه القبلة.
، ظهر الغد.. الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر ظهر الغد.. الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.