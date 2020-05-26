محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الوفيات بكورونا وصل 28 أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر عن تسجيل 1742 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا كوفيد-19، وحالتي وفاة ليصل اجمالي الوفيات بكورونا إلى 28 حالة. وقالت الوزارة القطرية إن إجمالي الحالات النشطة وصل إلى 35335، وتعافي 1481 من المرض، وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في قطر إلى 11844 حالة. فيروس كورونا الجديد 26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441 03:21 PM Advertisements إجمالي الوفيات بكورونا وصل 28 قطر: تسجيل 1742 إصابة جديدة بكورونا وحالتا وفاة قطر: تسجيل 1742 إصابة جديدة بكورونا وحالتا وفاة أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر عن تسجيل 1742 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا كوفيد-19، وحالتي وفاة ليصل اجمالي الوفيات بكورونا إلى 28 حالة. وقالت الوزارة القطرية إن إجمالي الحالات النشطة وصل إلى 35335، وتعافي 1481 من المرض، وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في قطر إلى 11844 حالة. الكلمات المفتاحية ، قطر: تسجيل 1742 إصابة جديدة بكورونا وحالتا وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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