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أفاد ناشطون سوريون بمقتل قيادي في "الفرقة الأولى مشاة" في "الجبهة الوطنية للتحرير" الموالية لتركيا باستهداف طائرة مسيرة لسيارته على محور البارة في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.
ورجحت مصادر للنشطاء أن تكون الطائرة التي نفذت الهجوم تابعة لـ"الفصائل الموالية لإيران، طبقاً لـ"آر تي".
تجدر الإشارة إلى أنه في وقت سابق تحدث نشطاء عن مقتل 3 من الحرس الثوري الإيراني بطيران مسيّر بريف دير الزور السبت الماضي.
وكان "المرصد السوري لحقوق الإنسان" قد أشار في 22 مايو، إلى عثور فرق الإنقاذ على هوية أحد القتلى في قصف استهدفت به طائرة مسيرة يرجح أنها تابعة للتحالف الدولي، سيارة بريف جنديرس غرب حلب، حيث تبين أنه قيادي سابق في تنظيم "داعش" الإرهابي، ويتنقل باستمرار بين مناطق إدلب وناحية جنديرس، بينما احتجزت القوات التركية المصاب الذي لا يزال مصيره مجهولاً.
26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441 02:39 PM
وسط حرب درونات تحتدم
أفاد ناشطون سوريون بمقتل قيادي في "الفرقة الأولى مشاة" في "الجبهة الوطنية للتحرير" الموالية لتركيا باستهداف طائرة مسيرة لسيارته على محور البارة في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.
ورجحت مصادر للنشطاء أن تكون الطائرة التي نفذت الهجوم تابعة لـ"الفصائل الموالية لإيران، طبقاً لـ"آر تي".
تجدر الإشارة إلى أنه في وقت سابق تحدث نشطاء عن مقتل 3 من الحرس الثوري الإيراني بطيران مسيّر بريف دير الزور السبت الماضي.
وكان "المرصد السوري لحقوق الإنسان" قد أشار في 22 مايو، إلى عثور فرق الإنقاذ على هوية أحد القتلى في قصف استهدفت به طائرة مسيرة يرجح أنها تابعة للتحالف الدولي، سيارة بريف جنديرس غرب حلب، حيث تبين أنه قيادي سابق في تنظيم "داعش" الإرهابي، ويتنقل باستمرار بين مناطق إدلب وناحية جنديرس، بينما احتجزت القوات التركية المصاب الذي لا يزال مصيره مجهولاً.
، سوريا.. مقتل قيادي موالٍ لتركيا بهجوم جوي بريف إدلب ،
المصدر : الخليج 365
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