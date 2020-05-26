السعودية اليوم / الأمين العام لمجلس الشورى يهنئ القيادة بعيد الفطر المبارك



الرياض 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واس

رفع معالي الأمين العام لمجلس الشورى الأستاذ محمد بن داخل المطيري التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

ونوه معاليه بالنهج الحكيم الذي تعاملت به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - مع الظروف الاستثنائية لجائحة

وأشاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى بالموافقة الكريمة على عدد من القرارات التي صدرت يوم أمس لعودة الحياة الطبيعية وبشكل متدرج من خلال تخفيف بعض القيود الاحترازية، وفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وإقامة صلاة الجمعة والجماعة في المساجد، ورفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص ورفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية ورفع تعليق السفر بين المناطق.

وقدر معاليه عاليًا مستوى الوعي والتعاون للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة مع كافة الإجراءات والتدابير التي وضعتها الجهات الصحية والأمنية مما حد بتوفيق من الله من تفشي هذا الفايروس في المملكة.

وسأل معاليه المولى عز وجل أن يديم على المملكة وقادتها وشعبها الأمن والأمان والصحة والسلامة، وأن يحفظ جنودنا المرابطين على الحدود وأن يوفق رجال الأمن ورجال الصحة في أداء مهامهم .

// انتهى //

13:44ت م

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الرياض 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واسرفع معالي الأمين العام لمجلس الشورى الأستاذ محمد بن داخل المطيري التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظهما الله-بمناسبة عيد الفطر المبارك.ونوه معاليه بالنهج الحكيم الذي تعاملت به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - مع الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا الأمر الذي خفف من آثارها على المواطنين والمقيمين وعلى الاقتصاد الوطني، حيث نفذت الأجهزة الحكومية المعنية وبإشراف مباشر ومتابعة مستمرة من سمو ولي العهد -حفظه الله- سياسة ناجحة تم تنفيذها على مراحل مما أسهم ولله الحمد في التقليل من تبعات تلك الجائحة على الوطن والمواطن والمقيم .وأشاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى بالموافقة الكريمة على عدد من القرارات التي صدرت يوم أمس لعودة الحياة الطبيعية وبشكل متدرج من خلال تخفيف بعض القيود الاحترازية، وفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وإقامة صلاة الجمعة والجماعة في المساجد، ورفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص ورفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية ورفع تعليق السفر بين المناطق.وقدر معاليه عاليًا مستوى الوعي والتعاون للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة مع كافة الإجراءات والتدابير التي وضعتها الجهات الصحية والأمنية مما حد بتوفيق من الله من تفشي هذا الفايروس في المملكة.وسأل معاليه المولى عز وجل أن يديم على المملكة وقادتها وشعبها الأمن والأمان والصحة والسلامة، وأن يحفظ جنودنا المرابطين على الحدود وأن يوفق رجال الأمن ورجال الصحة في أداء مهامهم .// انتهى //13:44ت م0042

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