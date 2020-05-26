السعودية اليوم / سلطنة عمان تسجل 348 إصابة جديدة بكورونا



مسقط 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واس

سجّلت سلطنة عمان اليوم 348 إصابة جديدة بمرض فيروس

وبيّنت وزارة الصحة العمانية أن 171 من الحالات المسجلة لعمانيين، و177 لغير عمانيين، مشيرة إلى أن 2067 حالة تماثلت للشفاء.

// انتهى //

13:25ت م

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مسقط 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واسسجّلت سلطنة عمان اليوم 348 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 8118 حالة.وبيّنت وزارة الصحة العمانية أن 171 من الحالات المسجلة لعمانيين، و177 لغير عمانيين، مشيرة إلى أن 2067 حالة تماثلت للشفاء.// انتهى //13:25ت م0039

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