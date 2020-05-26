، سيول وبرد ورياح.. تنبيه متقدم لجازان و12 من محافظاتها يضم الطرق السريعة ،

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.
وتشمل الحالة محافظات: أبوعريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، فيما أشارت الأرصاد إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة 8 مساءً بمشيئة الله.
ومن جانبها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
سيول وبرد ورياح.. تنبيه متقدم لجازان و12 من محافظاتها يضم الطرق السريعةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-05-26
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.
وتشمل الحالة محافظات: أبوعريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، فيما أشارت الأرصاد إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة 8 مساءً بمشيئة الله.
ومن جانبها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441
02:10 PM
حالة تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية وتستمر حتى 8 مساءً.. و"المدني" يحذر
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.
وتشمل الحالة محافظات: أبوعريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، فيما أشارت الأرصاد إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة 8 مساءً بمشيئة الله.
ومن جانبها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
، سيول وبرد ورياح.. تنبيه متقدم لجازان و12 من محافظاتها يضم الطرق السريعة ،
المصدر : الخليج 365
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