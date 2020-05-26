، حتى 9 مساء.. تنبيه من "الأرصاد" لنجران و5 من محافظاتها.. رياح وأتربة ،

محمد بن مسعود - الدمام - حالة تستمر من حينه مشمولة بنشاط سطحي مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقرير لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران.

وأوضحت الهيئة، أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وثار، وخباش، ويدمة، وشرورة)، وتستمر حتى الساعة الــ9مساءً بمشيئة الله.الأرصاد نجران