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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات- في تقرير لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك، وتشمل مدينة تبوك ومحافظة البدع وتيماء.
وأشارت إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة من مساءً.حالة الطقس الأرصاد
حالة تستمر حتى 8 مساء.. رياح وأتربة مثارة على تبوكوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-05-26
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات- في تقرير لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك، وتشمل مدينة تبوك ومحافظة البدع وتيماء.
وأشارت إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة من مساءً.
26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441
11:55 AM
الأرصاد: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتشمل عدة محافظات
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات- في تقرير لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك، وتشمل مدينة تبوك ومحافظة البدع وتيماء.
وأشارت إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة من مساءً.
، حالة تستمر حتى 8 مساء.. رياح وأتربة مثارة على تبوك ،
المصدر : الخليج 365
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