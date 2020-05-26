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سجلت وزارة الصحة الإندونيسية 415 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم الثلاثاء؛ مما رفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 23165.
ووفق رويترز قال أحمد يوريانتو المسؤول في وزارة الصحة للصحفيين: إن البلاد شهدت 27 وفاة جديدة جراء الفيروس ليصل عدد الوفيات إلى 1418.
وحتى يوم الثلاثاء، وصل عدد الفحوص إلى 188302 وعدد المتعافين إلى 5877.إندونيسيا فيروس كورونا الجديد
إندونيسيا.. 415 إصابة جديدة بكورونا و27 حالة وفاةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-26
سجلت وزارة الصحة الإندونيسية 415 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم الثلاثاء؛ مما رفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 23165.
ووفق رويترز قال أحمد يوريانتو المسؤول في وزارة الصحة للصحفيين: إن البلاد شهدت 27 وفاة جديدة جراء الفيروس ليصل عدد الوفيات إلى 1418.
وحتى يوم الثلاثاء، وصل عدد الفحوص إلى 188302 وعدد المتعافين إلى 5877.
26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441
01:53 PM
ارتفع إجمالي الحالات إلى 23165 والوفيات لـ1418
سجلت وزارة الصحة الإندونيسية 415 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم الثلاثاء؛ مما رفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 23165.
ووفق رويترز قال أحمد يوريانتو المسؤول في وزارة الصحة للصحفيين: إن البلاد شهدت 27 وفاة جديدة جراء الفيروس ليصل عدد الوفيات إلى 1418.
وحتى يوم الثلاثاء، وصل عدد الفحوص إلى 188302 وعدد المتعافين إلى 5877.
، إندونيسيا.. 415 إصابة جديدة بكورونا و27 حالة وفاة ،
المصدر : الخليج 365
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