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عدن - ياسمين التهامي - تغيرت الكثير من الأمور في حياة مشاهير العرب في المجال الفني، ومنهم كاظم الساهر، بعد أزمة كورونا، وفق تصريحات الفنان نفسه.

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هكذا أصبح الفنان كاظم الساهر بسبب كورونا!

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وتفصيلًا قال "الساهر" إنه مؤخرًا أصبح يتقرب إلى الله أكثر بسبب الأزمة التي يمر بها العالم، والمتمثلة في فيروس كورونا المستجد.

وأوضح: "تعلمت الكثير من هذه الأزمة فقد دخلت في العمل والموسيقى وفي القراءة والكتابة الأهم تقربت من الله أكثر، كلنا تفاؤل أن تعود الحياة من جديد فالضربة التي لا تميتنا تقوينا ".

وعن فكرة تأسيس مدرسة موسيقية قال: "أمنية أي فنان أن ينشئ مدرسة للموسيقى ولكن هذه مسؤولية كبيرة، فتأسيس المدرسة يحتاج إلى دراسة عميقة ولكن ليس الآن أبدا، فأنا أفضل أن أتفرغ للعمل في الموسيقى بشكل مختلف عن قبل خاصة أنني نفذت مجموعة من الأعمال مستفيدا من فترة الحظر".