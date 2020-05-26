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عدن - ياسمين التهامي - تفاعل الوسط الفني في مصر مع إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد، والتي تتواجد حاليًا في مستشفى أبي خليفة بمحافظة الإسماعيلية.

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تعليق مؤثر من الفنانة يسرى على إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا

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وعلقت الفنانة يسرا على إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد.

وقالت في تغريدة عبر تويتر: بسم الله الشافي المعافي.. إن شاء الله تقومي بألف سلامة بدعيلك وبطلب من كل الناس يدعوا لحبيبتي وعشرة عمري ربنا يخليكي لينا بنحبك أوي.

وفي وقت سابق، أكدت الفنانة المصرية أن حالتها مستقرة وتتلقى الرعاية حاليا داخل مستشفى العزل، وستخرج بعد نهاية مدة العزل المقررة؛ فيما أكدت على التزامها بكافة سبل الوقاية.

وقالت في رسالة نقلتها عنها الإعلامية بوسي شلبي: أنا بطمنكم إني أحسن وبشكركم كلكم .. ودعواتكم أقوم بالسلامة، وأضافت: قرأت رسائلكم ودعواتكم .. وبقيت كثيرًا بعد رؤية كلماتكم الرقيقة .