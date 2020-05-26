شكرا لقرائتكم خبر عن حفتر يواجه أسوأ مصير في حياته .. وواشنطن تؤكد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت صحيفة "واشنطن بوست " إن الجنرال الليبي المتمرد خليفة حفتر، يواجه أسوأ مصير في حياته، بعد سلسلة هزائمه المتتالية وطرد مليشياته من كامل غرب ليبيا تقريبا.

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ووصفت الصحيفة الأمريكية خليفة حفتر المدعوم إماراتيًا، بـ"الجنرال المتصدع".

ونقلت الصحيفة عن أنس الغوماتي، المحلل الليبي الذي يرأس معهد صادق وهو مركز أبحاث مقره طرابلس ، قوله إن خسائر حفتر في الغرب الليبي تسببت في تصدع داخل معسكره. وكذلك إلغاء اتفاق سياسي مؤخرا وإعلان نفسه مسيطرا تماما على شرق ليبيا أدى إلى نفور العديد من حلفائه السياسيين والقبائل المؤثرة.

وقال غوماتي " لم تلق دعوة حفتر للعودة إلى الحكم العسكري شعبية .. حلفاؤه السياسيون في شرق ليبيا لا يثقون به .. ويعملون على إجراء محادثات استكشافية مع حكومة الوفاق الوطني نتيجة لذلك. ويريد مؤيدوه الدوليون دعمه ولكنهم يجدونه غير فعال عسكريا وغير منتظم سياسيا. إنه يخوض الكثير من المعارك الداخلية والخارجية".