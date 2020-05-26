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عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة صادمة للفنانة رجاء الجداوي من داخل مستشفى العزل التي تم حجزها بداخلها بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

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شاهد كيف تغيرت ملامح الفنانة رجاء الجداوي داخل مستشفى العزل بسبب كورونا (صورة صادمة)

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وتظهر الجداوي في الصورة من على سرير المرض، في مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية، وبين يديها نسخة من المصحف الشريف، وآثار (كوفيد 19) بادية عليها.

وقالت الجداوي: " أنا كنت متخذة كل إجراءات الوقاية لكن لو اللي حوالينا مش واخدين إجراءات يبقى أكيد هيبقى فيه مشكلة".

وأضافت:"إحنا عاوزين نخاف أكتر على ولادنا وأهلنا، ولازم نخاف على بعض أكتر من كدة ".

وفي وقت سابق، أكدت الفنانة المصرية أن حالتها مستقرة وتتلقى الرعاية حاليا داخل مستشفى العزل، وستخرج بعد نهاية مدة العزل المقررة؛ فيما أكدت على التزامها بكافة سبل الوقاية.