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عدن - ياسمين التهامي - كشف المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي، الأحد، أن خبراء الصحة يبحثون مدى تأثير أشعة الشمس على فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

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هل تأثير أشعة الشمس على فيروس كورونا إيجابي أم سلبي؟ (فيديو)

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وقال إن تأثير أشعة الشمس على فيروس كورونا لا يزال محل دراسة، محذرا من مخاطر صحية أخرى قد تهدد صحة الإنسان عند تعرضه لحرارة الشمس لفترات طويلة، بحسب صحيفة “عكاظ” السعودية.

جاء ذلك، خلال مؤتمره الصحفي الدوري الذي تقيمه بلاده كل يوم لمتابعة تطورات فيروس كورونا في المملكة.