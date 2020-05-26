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عدن - ياسمين التهامي - أجرى دارسون تحليلات طبية لعشرات المرضى حول انتقال العدوى من المصابين بمرض كورونا إلى الأشخاص السليمين.

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بشرى سارة: دراسة حديثة تكشف متى يتوقف مصابين كورونا عن نقل العدوى لغيرهم

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وحلل الدارسون “الحمل الفيروسي” لدى 73 مريضا بـ”كوفيد-19″، لقياس ما إذا كان الفيروس ما يزال قابلا للحياة ويمكن أن يصيب أي شخص.

وتوصلت الدراسة الحديثة إلى أن مرضى فيروس كورونا يتوقفون عن نقل العدوى بعد 11 يوما من الإصابة بالمرض، حتى مع اختبارهم إيجابيا بـ”كوفيد-19″ في اليوم الثاني عشر.

ولا يمكن عزل الفيروس أو زراعته بعد اليوم الحادي عشر من المرض”، وفقا لورقة بحثية مشتركة من المركز الوطني للأمراض المعدية وأكاديمية الطب (NCID) في سنغافورة.

وكتبوا موضحين: “استنادا إلى البيانات المتراكمة منذ بداية جائحة “كوفيد-19″، قد تبدأ الفترة المعدية لدى الأفراد الذين يعانون من الأعراض، زهاء يومين قبل ظهورها، وتستمر لمدة 7-10 أيام تقريبا بعد ظهور الأعراض”.

وقال فريق البحث إن المرضى قد يستمرون في اختبار نتائج إيجابية بعد أسبوعين، ولكن الاختبارات قد تلتقط أجزاء من الفيروس لم تعد صالحة لنشر العدوى.

وكتب الباحثون: “ينخفض ​​التكاثر الفيروسي النشط بسرعة بعد الأسبوع الأول، ولم يُعثر على فيروس قابل للحياة بعد الأسبوع الثاني من المرض”. واقترحوا أن النتائج يمكن أن تدعم قرارات المستشفيات بشأن موعد إخراج المرضى.

وعلى الرغم من أن حجم عينة الدراسة كان صغيرا، إلا أن الباحثين واثقون من أن النتائج سيتم تكرارها في دراسات أكبر، كما قالت المديرة التنفيذية لـ NCID ليو يي سين، لصحيفة Strait Times السنغافورية.

وأضافت: “من الناحية العلمية، أنا واثقة تماما من وجود أدلة كافية على أن المريض لم يعد معديا بعد 11 يوما”.