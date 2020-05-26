شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر مطلعة تكشف عن إصابة وزير الصحة الحوثي وقيادات أخرى بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر صحفي، عن إصابة وزير الصحة المعين من الحوثيين في حكومتهم، بصنعاء، بفيروس كورونا المستجد إلى جانب 20 قيادياً في الوزارة.

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وقال رئيس تحرير صحيفة “النداء” الأسبوعية، سامي غالب في منشور له أمس ، إن “طه المتوكل الوزير في سلطة الأمر الواقع في صنعاء، مصاب” بحسب ما أكد له أكثر من مصدر.

وقال غالب: “يتوجب ذكر اسمه وصفته، هنا، بما أنه شخصية عامة تتولى موقعا يمس حياة السكان في المحافظات التي يسيطر عليها الحوثيون.. أدعو له ولكل المصابين من موظفي الوزارة بالسلامة”.



وأضاف غالب أن “الوزارة المتسترة (على انتشار الوباء) هُتك سترها! هي، الآن، أخطر بؤر الفيروس في صنعاء. أحد وكلائها في الحجر وأحد مديريها توفي قبل أيام”، مشيرا إلى أن “20 قياديا في الوزارة (وأغلبهم حوثيون) تأكدت إصابتهم قبل ساعات.”.

وتتهم العديد من المصادر، الحوثيين، بالتستر والتعتيم عن كشف تطورات الوباء والأعداد الحقيقية للمصابين وحالات الوفاة، في المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم.