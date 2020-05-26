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النيابة العامة تأمر بالقبض على لاعب دولي سابق روج شائعات حول إعادة فتح المساجد

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ادعى فتح المساجد للمصلين بعد عدة أيام

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءُ على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن مقطع فيديو متداول لمواطن (لاعب كرة قدم دولي سابق) ظهر بمقطع فيديو متداول يظهر محتواه قيامه بنشر وترويج معلومات مغلوطة ومضللة وغير صحيحة بشأن فتح المساجد بتاريخ محدد بحسب زعمه.

وبناءً على المادتين ( ١٥ ، ١٧ ) من نظام الإجراءات الجزائية ولما تقتضيه المصلحة فقد صدر أمر النيابة العامة بالقبض على المذكور، بعد إجراءات البحث والتحرى والتأكد من كونه المعني بالإجراء وإحالته إلى النيابة العامة لإكمال المقتضى النظامي بحقه.

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وأكد المصدر أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه المساس بالنظام العام وترويج أو نشر معلومات مضللة بشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس ، تحت طائلة المُساءلة الجزائية طبقاً للأنظمة ذات العلاقة.

مهيباً بالجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات المضللة.

وكان اللاعب الدولي خرج على مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو ادعى فيه أن المساجد ستفتح أبوابها للمصلين بعد عدة أيام، ما يعد نشرا لمعلومات مضللة بشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

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