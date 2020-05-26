القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 الثلاثاء 2020/5/26 01:29 م بتوقيت أبوظبي الثلاثاء 2020/5/26 01:29 م بتوقيت أبوظبي

الصحة الإماراتية تجري أكثر من 28 ألف فحص لفيروس كورونا وتكشف عن 779 إصابة جديدة و325 حالة شفاء و5 حالات وفاة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الإماراتية تجري أكثر من 28 ألف فحص لفيروس كورونا وتكشف 325 حالة شفاء المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.