صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات محيطة بقطاع غزة المزيد

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق صافرات الإنذار في غلاف قطاع غزة ثم ما لبث أن تراجع منوها إلى أنها أطلقت بالخطأ.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "تم تفعيل صافرات الانذار في بعض بلدات منطقة غلاف غزة".

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ولكن سرعان ما أوضح في بيان آخر أن "متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذار فالحديث عن إنذار كاذب".

وعادة ما تطلق صافرات الاإذار في حال استشعار إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة على جنوبي إسرائيل.

ومنذ بداية أزمة فيروس كورونا قبل نحو 4 أشهر، لوحظ انخفاض في عمليات إطلاق القذائف الصاروخية صوب إسرائيل حيث لم تسجل إلا حالات قليلة جدا.