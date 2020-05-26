داوود عبدالرؤوفالثلاثاء 2020/5/26 12:46 م بتوقيت أبوظبي
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق صافرات الإنذار في غلاف قطاع غزة ثم ما لبث أن تراجع منوها إلى أنها أطلقت بالخطأ.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "تم تفعيل صافرات الانذار في بعض بلدات منطقة غلاف غزة".
ولكن سرعان ما أوضح في بيان آخر أن "متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذار فالحديث عن إنذار كاذب".
وعادة ما تطلق صافرات الاإذار في حال استشعار إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة على جنوبي إسرائيل.
ومنذ بداية أزمة فيروس كورونا قبل نحو 4 أشهر، لوحظ انخفاض في عمليات إطلاق القذائف الصاروخية صوب إسرائيل حيث لم تسجل إلا حالات قليلة جدا.
كانت هذه تفاصيل خبر صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات محيطة بقطاع غزة المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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